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اتهام فتاة في أوهايو باغتصاب سائق سيارة أجرة تحت تهديد السكين

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اتهام فتاة في أوهايو باغتصاب سائق سيارة أجرة تحت تهديد السكين اتهام فتاة في أوهايو باغتصاب سائق سيارة أجرة تحت تهديد السكين

بي بي سي:

وُجهت اتهامات لفتاة تدعى بريتاني كارتر ، 23 سنة، من ولاية أوهايو باغتصاب سائق سيارة أجرة في مدينة فيندلاي ، في الوقت الذي كان يضع رفيقها كوري جاكسون، 20 سنة، سكينا على حلق السائق.

وقالت الشرطة إن كارتر وجاكسون قد سلبا الضحية 32 دولارا قبل أن يلوذا بالفرار من المكان.

وقال الملازم روبرت رينغ: " لا نعلم السبب الذي جعل هذه الفتاة تقدم على فعل ذلك، ربما كان لإلهاء السائق والاستيلاء على نقوده".

وقد وقع الحادث بعد أن اتصلت كارتر بخدمة سيارات الاجرة، وألقي القبض عليها بعد أن بلغ السائق الشرطة.

ووُجهت لكارتر تهمة ارتكاب جناية الاغتصاب والسرقة في مقاطعة هانكوك.
وسبق أن اتهمت بحيازة الهيروين مرتين في عام 2016.

أما جاكسون فما يزال فارا من العدالة بعدما أصدرت الشرطة أمرا باعتقاله بتهمة السرقة والتورط في الاغتصاب.

 

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