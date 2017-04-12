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الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

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الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

مصراوي Masrawy

المتحف القومي للحضارة المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

بدأ فريق من الأثريين في أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية الواقعة بحرم المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور هشام حسين المتحدث باسم المشروع - في تصريح له- إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التوثيق في غضون ثلاثة أشهر ليتم بعدها تنفيذ جولة افتراضية للمصبغة بتقنية ثلاثية الأبعاد لرواد المتحف القومي للحضارة المصرية وتعريفهم بتاريخ المصبغة وأهميتها.

وأضاف أن أعمال التوثيق الرقمي للمصبغة تتم عن طريق استخدام تقنية الفوتوجراميتري والتي تعتمد على تحويل الصور الفوتوغرافية لمجسمات ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا رقمية ومجموعة من البرامج المتخصصة.

يشار إلى أن مصبغة الفسطاط تعود للعصر الفاطمي، وتم الكشف عنها عام 1932 وهي مشيدة من الطوب الأحمر وتتكون من مجموعة من الأحواض والخوابي التي كانت تستخدم في صباغة النسيج.

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