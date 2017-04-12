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عجوز ينتحر برطم رأسه في حائظ منزله بسوهاج

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أخبار إدانات واسعة في صحف عربية لتفجير كنيستين بمصر

إدانات واسعة في صحف عربية لتفجير كنيستين بمصر

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من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات

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