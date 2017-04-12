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اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا

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اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا

مصراوي Masrawy

تمر امام ملصقات لحملة التصويت بـ "نعم" في الاستفتا

(أ ف ب)

أعلنت وكالة الأناضول الحكومية التركية، اعتقال 19 عنصرًا مفترضا في تنظيم "داعش" أمس الثلاثاء، يشتبه في إعدادهم أعمال تخريب في البلاد للإخلال بمسار الاستفتاء المقرر الأحد.

وأضافت الوكالة أن الأشخاص الـ19 وهم 10 أتراك و9 سوريين، أوقفوا في إزمير غرب البلاد في إطار تحقيق فتحته الشرطة في مخططات للتنظيم المتشدد تهدف إلى الإخلال بمسار الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما عثر أثناء المداهمات التي نفذتها الشرطة والاستخبارات في المدينة على عدد كبير من "الوثائق" المتعلقة بتنظيم "داعش" وكذلك على "سترات" و"مواد رقمية" سيجري تحليلها، بحسب الوكالة التي أضافت أن الموقوفين كانوا على اتصال بأعضاء في التنظيم في سوريا.

وكان التنظيم المتطرف دعا في العدد الاخير من اسبوعيته "النبأ" إلى استهداف مكاتب التصويت في تركيا أثناء الاستفتاء.

ويصوت الأتراك الأحد في استفتاء على تعديلات دستورية تنقل البلاد إلى نظام رئاسة تنفيذي يلغي منصب رئاسة الوزراء.

وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة موجة غير مسبوقة من الاعتداءات الدامية المنسوبة إلى تنظيم "داعش" والتمرد الكردي.

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