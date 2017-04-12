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استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ

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استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ

مصراوي Masrawy

موانئ البحر الأحمر

السويس – حسام الدين أحمد:
ساد طقس معتدل، صباح اليوم الأربعاء محافظة السويس، صاحبه استقرار نسبي في سرعة الرياح، الأمر الذي دفع غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر إلى إعادة فتح ميناءَي الزيتيات وبورتوفيق بعد إغلاق استمر 7 ساعات.

وشهدت المناطق الصحراوية في السويس، سقوط أمطار خفيفة، خاصة على المناطق المتاخمة لطريقَي السويس – القاهرة، والسويس – السخنة، بينما لم تتأثر الحركة المرورية بالأمطار.

وفى سياق متصل، قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في تصريحات صحفية: "إن ميناء الزيتيات استقبل، صباح اليوم، السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي".

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