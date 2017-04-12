بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

فتحت اللجان الانتخابية، بدائرة " تلا - الشهداء " ، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أبوابها امام الناخبين في اليوم الثاني للتصويت علي المقعد البرلماني الشاغر بعد عزل النائب السابق محمد عصمت أنور السادات.

وتأخرت 5 لجان في فتح أبوابها أمام الناخبين حتي الساعة التاسعة والثلث بسبب عدم وصول المستشارين لسوء حالة الجو، بينما سجلت غرفة عمليات المحافظة فتح أخرى في التاسعة والنصف وانتظام التصويت بها.

وقال اللواء عمرو عزمي السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إن نسبة التصويت في اليوم الأول أمس الثلاثاء لم تتجاوز 5%.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه يتوقع زيادة التصويت اليوم عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية للموظفين.