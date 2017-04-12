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بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر

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جولة تفقدية لمحافظ أسوان (2)جولة تفقدية لمحافظ أسوان (2)

جولة تفقدية لمحافظ أسوانجولة تفقدية لمحافظ أسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان يرافقه اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد أعمال التأمين وجهود قوات الأمن والمسطحات لتنفيذ إجراءات وقف الصيد ببحيرة ناصر.

وقال اللواء مجدى حجازي، خلال الجولة:"إن ما يجرى من إجراءات تأمينية لتنفيذ قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر سيعود بالخير لصالح شركاء التنمية من الصيادين وجمعيات الصيد" .

وأضاف اللواء مجدى موسى أن حملات تفتيش يومية ينفذها أفراد الأمن تجوب مسطح البحيرة كله بكامل أخواره لرصد وضبط أي حالات مخالفة أو تهريب".

وأضاف المحافظ:"خلال اليومين الماضيين جرى ضبط 500 كيلوجرام من الأسماك المهربة، بالإضافة إلى 8 مراكب صيد مخالفة بكامل أجهزتها ومعداتها تستخدم فى هذه المخالفات".

الجدير بالذكر ان محافظة أسوان كانت اتخذت قرارًا بوقف الصيد فى بحيرة ناصر لمدة شهرين، بدأت من 15 مارس وحتى 15 مايو وهى فترة تزواج وتكاثر الأسماك.

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