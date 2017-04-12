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صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش

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مصراوي Masrawy

صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش جانب من الاجتماع

الإسكندرية – محمد عامر:

سلمت الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المنح والمساعدات المالية والعينية لـ 12 أسرة مسيحية قادمة من العريش، هربا من الأعمال الإرهابية التى استهدفت عددا منهم.

وقالت الخولي إن المنح والمساعدات المالية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، مشيرة إلى التنسيق مع كافة الجهات للانتهاء من تسكين الأسر في مساكن دائمة.

كانت نائب المحافظ قد استمعت إلى كافة مطالب الأسر المسيحية، ووجهت مديري مديريات والصحة والتعليم والمعاشات والتضامن الاجتماعي، بسرعة تنفيذ تقديم الخدمات المطلوبة لهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بتهيئة كافة سبل الراحة للأسر النازحة من العريش وتوفير مكان آمن ضمانا لسلامتهم وتيسير حصولهم علي جميع الخدمات التي تكفل لهم حياة كريمة وإنهاء مشكلاتهم في أسرع وقت.

جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (1)

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