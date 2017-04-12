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تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة

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تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة

يستعد الفنان المصري رامز جلال لتصوير برنامجه الجديد، الذي ينتمي لنوعية برامج المقالب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.
 
وقد تم الاستقرار على اسم البرنامج وهو “رامز تحت الأرض”، وسيتم تصويره بواحة سيوة في الصحراء الغربية المصرية، حيث يقدم رامز شخصية شبح يظهر للنجوم من تحت الأرض ويتم التصوير بنفق تم إعداده خصيصاً من أجل البرنامج.
 
وأكدت مصادر صحفية أن رامز قرر الاستعانة بفريق المؤثرات الصوتية والبصرية الخاص بتنفيذ سلسلة أفلام جيمس بوند، ليضفي المزيد من الرعب على الضيف.
 
وقد انتهى رامز من تسجيل أغنية التتر لبرنامجه في أستوديو «إم ساوند ٢» بالتعاون مع مهندس الصوت هاني محروس والملحن محمد عبد المنعم والشاعر محمد البوغه.
 
وكان رامز جلال قد أشاع مؤخرا سفره إلى باريس لتصوير برنامج بعنوان “أمس القاهرة”، ليبعد الأنظار عن مكان التصوير الحقيقي.
 
المصدر : Gololy

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