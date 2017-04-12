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بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

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بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

تسبب مقطع يوثق قيام شاب بالتحرش بـ4 نساء سعوديات أمام مول تجاري بتبوك، في صدمة داخل المجتمع السعودي، خصوصا مع محاولة المتحرش نزع نقاب إحدى الفتيات.
 
ورصد الفيديو، شابا يخرج يده من سيارة، ويحاول نزع نقاب وجذب إحدى الفتيات من لباسها، فما كان من الفتيات إلا أن قاومنه، وأخذت إحداهن بضربه، ثم رمته بحجارة، فيما فر الشاب بسيارته هاربًا.
 
واستمرت الفتاة بالصراخ، بينما تصاعدت أصوات سباب لشاب، قبل أن تقترح إحداهن ضرورة إبلاغ الشرطة.
 
وتم تقديم الفيديو إلى رجال الأمن في المنطقة، حيث تعرفت الأجهزة الأمنية على هويته، معلنة أنها تواصل البحث عنه لإلقاء القبض عليه.
 
وأدت الواقعة إلى إطلاق هاشتاج #سربوت_ينزع_عباية_فتاة على موقع التواصل "تويتر"، حيث تصاعد الجدل مجددا حول دور الهيئة، واستغل مؤيدوها الفيديو للمطالبة بإعادة صلاحياتها، فيما رأى آخرون أن غياب القوانين القوية في المملكة ضد المتحرشين أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة.
 
 
المصدر : فيتو
 

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