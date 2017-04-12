خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت

شيماء مصطفى

أحيانا يتعرض الكثير لآلام فى البطن والصدر وتقيؤ وصعوبة فى التنفس وهذا بعد تناولهم لصلصلة الفلفل الحار وقد تسبب انثقاب المريء وتصبح مميتة إذا لم تتم المعالجة السريعة فهى تعتبر خطرًا على أغلب البشر.

نوة الدكتور أحمد سند استشارى أمراض الكلى والسكر ما نشر فى موقع "هايل براكسيز" الألماني أنه حذر أطباء طوارئ في المستشفى الجامعي بسان فرانسيسكو الأميركية من مخاطر تناول صلصة الفلفل الحارة جدًا مثل صلصات "بوت غولوكيا" و"غوست بيبر".

وجاء سبب تحذير الأطباء بعد إصابة مريض عمره 47 عامًا بأعراض خطيرة نتيجة مشاركته في مسابقة لتناول الطعام. وذكر موقع "كولنر شتات أنتسايغر" أن المريض تناول صلصة "بوت جولوكيا" الحارة التي تعد حسب موسوعة غينيس أحر صلصة فلفل في العالم وتتجاوز نسبة حرارتها 400 مرة مقارنة بنسبة حرارة صلصة "تاباسكو" الشهيرة.

وأوضع أنه أصيب الرجل بعد تناوله الصلصة بأوجاع في البطن وفي الصدر وعانى من التقيؤ وصعوبة في التنفس. وتبين بعد الفحص الطبي الدقيق أن الرجل اُصيب بانثقاب المريء. وإذ وقعت هذه الحادثة العام الماضي لكن الأطباء المعالجين للشخص قرروا نشر تفاصيل الحادثة في العدد الأخير من الدورية العلمية "جورنال أوف إميرجينسي ميديسين" لتحذير الأطباء من حالات مشابهة.

وتناول الفلفل الحار لا يسبب مشاكل صحية في الغالب، لكنه في بعض الأحيان يسبب حروقًا في الفم وفي المعدة وهبوط الدموع من العينين والتعرق وسيلان الأنف، حسب موقع "هايل براكسيز" الألماني.

وأضاف أنه لا يمكن لجميع الأشخاص تناول الفلفل الحار وقد يسبب لهم أمراضًا خطيرة بسبب عدم تقبل الجسم للفلفل مثل هذا المريض الذي ذكر في التقرير الطبي عن حالته أنه أصيب بفتحة في المريء يبلغ طولها نحو 2.5 سنتيمتر تسربت عبرها بقايا الطعام والشراب إلى داخل الجسم مباشرة ما سبب له استرواح الصدر (ويسمى أيضا الصدر المثقوب). واستطاع الأطباء إنقاذ حياته بعد معالجته لمدة ثلاثة أسابيع في المستشفى.

ونوه " سند " إلى أن انثقاب المريء نادر لكنه خطر جدًا وقد يؤدي إلى الموت إذا لم تتم معالجته فورًا وذكر الأطباء في تقريرهم أن "هذه الحادثة تعد بمثابة تحذير لبعض حوادث الطوارئ التي تتطلب علاجًا جراحيًا، والتي يستهان بها وتفسر بأنها نتيجة بسيطة لتناول وجبة دسمة ومتبلة" .

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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