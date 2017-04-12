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ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

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ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

التحرير

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شهدت الذهب اليوم الأربعاء 12 أبريل 2017، ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل التعاملات الصباحية، ليسجل الذهب عيار 21 نحو 635 جنيهًا للجرام.

فيما سجل الذهب عيار 24 نحو 727 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 547 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 425 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 365 جنيه للجرام.

أما أوقية الذهب، فقد سجلت نحو 22.6676 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5.104 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 429.143 جنيه.

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وعن سوق المال العالمي، فقد شهد الذهب ارتفاعًا ليسجل عيار 24 نحو 739.70 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل نحو 647.25 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 554.79 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 431.49 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 369.85 جنيه.

بينما سجلت أوقية الذهب بسوق المال العالمي نحو 23.005 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.178 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 739.702 جنيه.

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التحرير

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