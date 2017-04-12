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بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير»

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بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير»

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كتب – إسلام عبدالخالق

بدأت 128 لجنة انتخابية بالدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، صباح اليوم، فتح أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للانتخابات التكميلية على المقعد الفردي بالدائرة، والذي خلا بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

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وأدلى ما يقرب من 10 آلاف ناخب بأصواتهم، أمس الثلاثاء، بنسبة بتصويت بلغت 4.5% من إجمالي 252 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت.

ويتنافس على المقعد 10 مُرشحين مُحتملين، وهم: "محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محامي حر، وعبدالله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبدالهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبدالعزيز زكي، عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف".

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