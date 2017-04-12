صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستقبل نادي بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، نظيره ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة رقم 23 التي جمع بين الفريقين في أعرق المسابقات الأوروبية كرقم قياسي في عدد المواجهات بين أي فريقين طوال تاريخ المسابقة.

وخسر ريال مدريد 9 مباريات من أصل 11 خاضها على ملعب البايرن وتعادل واحدة وفاز في أخرى، وهي المباراة الأخيرة التي كبد فيها الفريق الملكي بايرن ميونيخ أثقل هزيمة أوروبية على ملعبه.

ونجح بايرن ميونيخ في الوصول إلى ربع النهائي للموسم السادس على التوالي، بل ووصل الفريق البافاري في جميع تلك المرات إلى نصف النهائي.

كما فاز الفريق البافاري في أخر 16 مباراة في دوري الأبطال مسجلا 58 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ المسابقة حيث تعود أخر هزيمة إلى عام 2014 أمام ريال مدريد بالرباعية الشهيرة في نصف النهائي.

ولم تنته أي مباراة من العشرة الأخيرة لبايرن ميونيخ في دوري الأبطال بالتعادل من خلال تحقيق 7 انتصارات والخسارة في 3، ويعود أخر تعادل إلى شهر أبريل من عام 2016 بالتعادل 2-2 أمام بنفيكا البرتغالي.

شاهد أيضا

وعلى الرغم من تسجيل بايرن ميونيخ 24 هدفا في نسخة هذا العام، إلا أن الفريق لم يحافظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة فقط في أخر 7 مباريات، ولكن يمتلك البايرن أعلى معدل للاستحواذ على الكرة في نسخة هذا العام بنسبة 70%، بل ويسيطر الفريق البافاري على جميع احصائيات الاستحواذ منذ موسم 2013- 2014.

ومن جانبه، وصل ريال مدريد للمرة الـ20 على التوالي للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال كرقم قياسي، كما وصل الريال إلى نصف النهائي في أخر 6 نسخ، كما يعتبر الريال إلى جانب يوفنتوس الفريقين الوحيدين اللذان لم يتعرضا إلى أي خسارة في نسخة هذا العام.

ويمتلك ريال مدريد سجل تهديفي جيد للغاية من خلال تسجيل هدفين على الأقل في كل مباراة هذا العام، ولكن لم يحافظ الفريق الملكي على نظافة شباكه في أي مباراة في نسخة هذا الموسم.

وعلى مستوى اللاعبين، نجح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في أخر 3 مباريات ولم يسبق له أن سجل في 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال من قبل، كما سجل 15 هدفا في أخر 1 مباراة أوروبية له على ملعب أليانز أرينا.

وفشل كريستيانو رونالدو في تسجيل أي هدف في دوري الأبطال منذ 613 دقيقة وهي أطول فترة شح تهديفي للاعب البرتغالي منذ انضمامه إلى الريال.