بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

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قال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة، إن بطولة الجونة للإسكواش بدأت عن طريق عمرو منسي، مدير البطولة، منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن البطولة في بادئ الأمر لم تحظ بالاهتمام القوي منه، لكن مع مرور السنوات أصبح للبطولة شكل مميز ما جعلها إحدى أهم البطولات العالمية للإسكواش.

وأشار ساويرس إلى أن الجونة استضافت بطولة العالم لسيدات الإسكواش، وذلك نتيجة نجاح بطولة الجونة الدولية للإسكواش.

وأكد أن إقامة البطولات الرياضية الدولية في مصر يساعد على تغيير شكلها إلى الأفضل، خاصة في وسائل الإعلام العالمية، ويساعدها على جلب المزيد من الاستثمارات.

وطالب ساويرس بدعم الشباب والوقوف بجانبهم والإيمان بأفكارهم، موجها الشكر والتقدير لمدير البطولة عمرو منسي وكل من ساعدوه على إخراج البطولة كل عام بشكلها المميز.

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وانطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات دور ربع النهائي لبطولتي الجونة الدولية المفتوحة وكأس العالم للسيدات للإسكواش.

ويلتقي مروان الشوربجي مع شقيقه محمد الشوربجي في مواجهة هي الأقوى، في الوقت ذاته يلتقي النيوزلندي بول كول مع الفرنسي جريجوري جوتيه المصنف الأول عالميا، بينما تلتقي نور الشربيني مع الإنجليزية سارة جان بيري، ونوران جوهر مع الإنجليزية نيكول ديفيد.