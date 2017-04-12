أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

Google+ Print
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة، إن بطولة الجونة للإسكواش بدأت عن طريق عمرو منسي، مدير البطولة، منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن البطولة في بادئ الأمر لم تحظ بالاهتمام القوي منه، لكن مع مرور السنوات أصبح للبطولة شكل مميز ما جعلها إحدى أهم البطولات العالمية للإسكواش.

وأشار ساويرس إلى أن الجونة استضافت بطولة العالم لسيدات الإسكواش، وذلك نتيجة نجاح بطولة الجونة الدولية للإسكواش.

وأكد أن إقامة البطولات الرياضية الدولية في يساعد على تغيير شكلها إلى الأفضل، خاصة في وسائل الإعلام العالمية، ويساعدها على جلب المزيد من الاستثمارات.

وطالب ساويرس بدعم الشباب والوقوف بجانبهم والإيمان بأفكارهم، موجها الشكر والتقدير لمدير البطولة عمرو منسي وكل من ساعدوه على إخراج البطولة كل عام بشكلها المميز.

شاهد أيضا

وانطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات دور ربع النهائي لبطولتي الجونة الدولية المفتوحة وكأس العالم للسيدات للإسكواش.

ويلتقي مروان الشوربجي مع شقيقه محمد الشوربجي في مواجهة هي الأقوى، في الوقت ذاته يلتقي النيوزلندي بول كول مع الفرنسي جريجوري جوتيه المصنف الأول عالميا، بينما تلتقي نور الشربيني مع الإنجليزية سارة جان بيري، ونوران جوهر مع الإنجليزية نيكول ديفيد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة