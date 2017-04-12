مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات

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قال نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، سيد أباظة: إن "الغرفة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية لتطوير صناعة مواد البناء ومضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات"، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم عرضها على اللجان الاقتصادية بمجلس النواب، ومناقشتها لاستكمال الإطار التشريعي لها، مما يجعلها قابلة للتنفيذ.

وأضاف "أباظة" في بيان له، أن استراتيجية الغرفة ستتضمن مقترحات جميع الشعب الصناعية، كما سيتم دعوة ممثلي هيئة الثروة المعدنية والمحليات والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للمشاركة في وضع استراتيجية الغرفة، واستعراض مشكلات التراخيص، خاصة أن قانون الثروة المعدنية أجاز لتلك الهيئات الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة المحاجر.

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وأوضح رئيس الغرفة، أن الاستراتيجية تتضمن عددًا من المحاور المهمة لتطوير صناعة مواد البناء والمشكلات التي يتعرض لها القطاع ووضع لها حلولًا وتشريعات الخاصة بالصناعة بجانب جزء خاص بالاستيراد والتصدير.

وتوقع "أباظة" الانتهاء من وضع استراتيجية غرفة مواد البناء لعام 2020، خلال شهر يونيو المقبل.