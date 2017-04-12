«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

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زيادة أسعار أنواع كلب البحر والراية والجامبو للضعف

وتحذيرات من دخول أنواع أنواع رديئة من الأسماك السودانية

ارتفعت أسعار الأسماك المملحة والفسيخ الأسوانى فجأة بالأسواق بالتزامن مع اقتراب عيد شم النسيم.

وقال محمد أحمد حسن سمكة، شيخ الصيادين بمنطقة جرف حسين بالقطاع الأوسط لبحيرة ناصر، إن قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر ألقى ظلاله بكل تأكيد على ارتفاع أسعار الأسماك المملحة والفسيخ الأسوانى، من مختلف الأنواع، بعد توقف توريده من البحيرة منذ مارس الماضى.

وأصدرت اللجنة الإشرافية العليا لبحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان مجدي حجازي قرارا بحظر الصيد داخل بحيرة ناصر منذ منتصف مارس الماضى ولمدة شهرين.

وأشار شيخ الصيادين إلى أن الأسعار هذا العام زات بمقدار الضعف عن العام الماضى، إذ كان يتم العام الماضى توريد أنواع الأسماك المملحة مثل الراية وكلب السمك والبورى وأسماك البلطى الأخضر والتى تدخل فى صناعة الفسيخ الأسوانى إلى المحال ومخازن الأسماك المملحة بأسعار تترواح ما بين 20 إلى 35 جنيها، وقفزت الأسعار حاليا لتسجل ما بين 70 جنيها إلى 100 جنيه.

وأضاف أحمد فتحى، صاحب محل لبيع الاسماك بأسوان، أن قرار إغلاق الصيد فى البحيرة، فتح المجال خلال شم النسيم الى دخول أنواع ردئية من الأسماك المملحة القادمة من السودان، أما عن طريق التهريب، أو العبور بشكل قانونى عبر منفذ قسطل الحدودى جنوب أسوان.

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وقال إن هذه الأنواع رغم رداءتها مقارنة بأسماك بحيرة ناصر، ألا أنها حلت محل أسماك بحيرة ناصر، فى ظل حالة تعطش الأسواق الى الاسماك المملحة خلال أعياد شم النسيم.

وتابع فتحى أن صناعة الفسيخ الأسوانى تعد من أشهر الصناعات التى يشتهر بها السوق الأسوانى، خاصة خلال أعياد شم النسيم وموسم رحلات المصريين الشتوية للمحافظة خلال عطلة منتصف العام، وهى ترجع في الأصل إلى الفراعنة ونحن توارثناها كمهنة.

وأضاف أن عملية تصنيع الفسيخ أو الملوحة الأسوانى تمر بعدة مراحل تبدأ بصيد الأسماك المخصصة لصناعة الملوحة والفسيخ إلى الفسخانى داخل المحافظة ثم يعقبها أهم مرحلة من مراحل تصنيع الأسماك والتى يتم خلالها فتح بطن الأسماك وتنظيفها جيدا ثم يتم تمليحها جيدا بكميات كبيرة من الملح ثم توضع بعد ذلك فى صفائح فى فترة تتراوح ما بين 10 و15 يوما حتى تصبح جاهزا للبيع.

وعن أسعارها يقول إن الأسعار قفزت لتسجل لأنواع الفسيخ الجامبو الكبير 110 جنيهات للكيلوجرام وكلب البحر الكبير بـ80 جنيها والوسط 70 جنيه للكيلو والحجم الصغير 50 جنيها للكليوجرام وكيلو الملوحة المخلي 80 جنيها للكيلو جرام.

بدوره قال محافظ أسوان مجدى حجازى إنه وجه أجهزة الرقابة التموينة إلى تشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك المملحة للاطمئنان على سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الادمى، قبل أيام من الاحتفال بعيد شم النسيم والربيع.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية خلال فترة وقف الصيد مؤخرا نجحت فى ضبط العديد من أطنان الأسماك المهربة من بحيرة ناصر التى يتم صيدها بالمخالفة لقرار وقف الصيد.