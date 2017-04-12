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«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني

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«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني «فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني

التحرير

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أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقوع 3 انفجارات قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أثناء توجهه لأداء مباراة الذهاب في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق موناكو الفرنسي.

وأعرب رئيس الإتحاد جياني إنفانتينو، طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى اليوم الأربعاء، عن أمنيته بالشفاء العاجل للاعب الأسباني مارك بارترا والذي أصيب خلال الحادث.

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من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ألكسندر تشيفرين إن شعر بانزعاج بالغ بسبب الانفجارات. مضيفا أن قرار تأجيل المباراة كان صحيحا لأن يجب أن نعطي دوما أولوية لأمن وسلامة كافة المشجعين واللاعبين والمسؤولين في الفرق، وقررت السلطات نشر أكبر عدد ممكن من أفراد الأمن لتأمين مباراة اليوم.

وتعرضت حافلة بوروسيا دورتموند أمس الثلاثاء لحادث انفجار وهي في طريقها إلى الملعب لخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسي، وتم تأجل اللقاء إلى اليوم الأربعاء.
 

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التحرير

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