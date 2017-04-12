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سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

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سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

مصراوي Masrawy

سفارة بألمانيا

برلين - أ ش أ:
فتحت السفارة المصرية والقنصليات المصرية في ألمانيا أبوابها لتلقي واجب العزاء في ضحايا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية يوم الأحد الماضي.

وتوافد المصريون من أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة ببرلين لتقديم واجب العزاء، معبرين عن استنكارهم للتفجيرين الإرهابيين.

وقالت مصادر كنسية إن السفير المصري بدر عبد العاطي اتصل هاتفيًا بالأنبا دميان الأسقف العام للكنائس القبطية، والأنبا بيجول، وفؤاد خليل رئيس الجالية المسيحية ببرلين، لمشاطرتهم الأحزان في ضحايا العمليتين الارهابيتين اللتين أدمتا قلوب جميع المصريين.

وكانت الألمانية أدانت التفجيرات الإرهابية، وأكدت تضامن ألمانيا حكومة وشعبًا مع مصر في مكافحة الإرهاب.

وبادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقديم واجب العزاء للرئيس عبد الفتاح ، كما أرسل وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل برقية عزاء لوزير الخارجية سامح شكري، فضلاً عن مشاطرة فولكهرد كاودر زعيم الأغلبيه في البرلمان الألماني مصر الأحزان وتقديم واجب العزاء للرئيس السيسي.

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مصراوي Masrawy

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