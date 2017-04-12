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فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

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فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

التحرير

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ثار إمام مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، على وليد إسماعيل، رئيس ائتلاف الصحب وآل البيت، واصفًا التيار السلفي بـ«المتخلف والرجعي»، ووصل الأمر إلى مشاجرة كلامية بين الإثنين، وتبادلا الاتهامات مع بعضمها البعض.

 وقال شاهين خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» موجهًا حديثه إلى إسماعيل: «أنت صفتك إية عشان تحط نفسك في ناحية والأزهر في ناحية»، فرد الأخير عليه قائلًا: «الأزهر مش دين عشان نتبعه، أنا لا أفتي»، واتهم الإبراشي بتصيد الأخطاء.

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وفي موقف آخر، انفعل شاهين، قائلًا: «مش أنت اللي هدافع على الأزهر، بلاش شغل التلت ورقات ده، أنا أزهري والأزهر هو اللي يحاسبني، أنا راجل بلطجي وماشي كده اللي في دماغي بعمله، الكلام ده تقوله لراجل قاعد معاه في الأتوبيس مش لمظهر شاهين اللي قطع لسان السلفيين والإخوان»، فعقب عليه  رئيس ائتلاف الصحب وآل البيت، بقوله: «هاخد منك فتوى إزاي وأنا شايفك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها».

 

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التحرير

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