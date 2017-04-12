مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار

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تمكنت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء علاء الدين شوقى من إنهاء خصومة بين عائلتى "عجلان – وحميدة" بقرية طبلية بكفر الدوار.

وترجع وقائع الخصومة إلى مقتل محمد حسنى محمد عجلان ومقيم بناحية عزبة طبلية دائرة مركز كفر الدوار نتيجة قيام محمد حميدة على حميدة سائق ومقيم عزبة طبلية وذلك لخلافات سابقة بينهما على دفع أجرة سيارة وضبط المتهم المذكور.

وأسفرت الجهود عن التواصل المستمر والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وعقلاء العائلتين بالاستعانة بأعضاء مجلس النواب بالاتفاق على عقد جلسة صلح بين العائلتين بالسرادق المقام بالقرية.

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وعقد جلسة الصلح فى حضور اللواء مدير الامن و اللواء نائب المدير واللواء محمد خريصة مدير ادارة البحث الجنائى ومفتش الامن العام و قيادات المديرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الدوار وبعض رجال الدين وكبار العائلتين والمنطقة وعدد يناهز " 2000 " فرداً من أهالى العائلتين والقري المجاورة وذلك بالسرادق المقام بالقرية وتم الصلح والتراضى بين العائلتين وإنصرف الجميع عقب ذلك فى هدوء دون حدوث ما يخل بالأمن العام.

وقد وجه أفراد العائلتين الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية بمديرية أمن البحيرة على الجهود التى بذلت فى إتمام الصلح ولاقت هذه الجهود الاستحسان من كافة العائلات بالمنطقة.