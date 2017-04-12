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ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

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ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

التحرير

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ، أمس الثلاثاء، إنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج، أثناء اجتماعهما الأسبوع الماضي أن بكين ستحصل على اتفاق أفضل للتجارة مع واشنطن إذا ساعدات في حل مشكلة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية.

وحسب رويترز، كتب ترامب، الذي اجتمع مع شي في فلوريدا الأسبوع الماضي، على تويتر "شرحت للرئيس الصيني أن اتفاقًا للتجارة مع الولايات المتحدة سيكون أفضل بكثير لهم إذا حلوا المشكلة الكورية الشمالية!".
              
وأضاف قائلاً في تدوينة ثانية: "كوريا الشمالية تبحث عن المتاعب، إذا قررت الصين المساعدة فسيكون ذلك شيئًا عظيمًا، وإذا لم تساعد فإننا سنحل المشكلة بدونهم!".

ووافق الزعيمان على التفاوض على خطة مدتها 100 يوم؛ تهدف إلى خفض الفائض التجاري الضخم للصين مع الولايات المتحدة لكن الجانبين كشفًا عن تفاصيل قليلة.

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وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن فتح الصين أمام لحوم الأبقار الأميركية والاستثمار الأميركي في قطاع الخدمات الصيني  من بين الموضوعات التي تشملها محادثات التجارة.

ووافقت الصين العام الماضي على إنهاء حظر استمر 13 عاما على لحوم الأبقار الأميركية لكنها لم تستأنف الواردات حتى الآن.

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التحرير

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