بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

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استعد استاد أسوان لاستضافة المباراة الهامة التى تجمع نادي أسوان والنادي الأهلي مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم موسم 2016/2017.

وقال هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الأربعاء، إن استاد أسوان الرياضي جاهز لاستضافة المباراة، موضحا أنه تم إسناد عمليات الصيانة والتجهيز لأرضية الملعب إلى شركة متخصصة في مجال صيانة الملاعب الخضراء بعد التعاقد معها من قبل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى إسناد عملية نظافة الاستاد وأمن البوابات الداخلية إلى شركة متخصصة في هذا المجال.

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وأكد أن هذا يأتي في ظل جهود و رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لتحديث البنية التحتية الرياضية والنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضية.

مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتأمين الإستاد بالكامل بما يتماشى مع تعليمات الجهات الأمنية، وقامت بتزويد استاد أسوان بشاشات إلكترونية حديثة بجانب أعمال الصيانة والإنارة بالكامل داخل الاستاد الرياضي، حول المدرجات وغرف الملابس وغرف الاستقبال وغيرها من منشآت تابعة للاستاد كما أنه سيتم الدفع بـ6 محولات كهربائية استعدادا للمباراة والتي ستقام ليلا.

وأشار هاني رشدي، إلى أنه جارٍ التنسيق بين رجال الأمن بمديرية أمن أسوان ونادى أسوان لدخول الأعداد المسموح بها طبقا لشروط الاتحاد المصرى لكرة القدم، لافتا إلى أن الأمن والنادي المستضيف «أسوان»، هما المسئولان فقط عن دخول أصحاب الدعوات والأعداد المسموح بها.