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فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

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فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

التحرير

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قال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، إن قسم التشريع في مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ لمخالفته لنصوص الدستور والقانون، ولحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2013، والذي أقر بعدم جواز اتخاذ حالة الطوارئ لإلغاء أحكام ومخالفتها أو لمصادرة الحريات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «سي بي سي»، أن القانون الحالى به بعض المواد الفضفاضة التي قد تهدر حقوق مواطنين كثيرين قد يبرؤوا من التهم المنسوبة إليهم فيما بعد.

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