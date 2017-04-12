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فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

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فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

التحرير

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قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك ، إن البنك المركز أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة وفقًا لآليات العرض والطلب ولا يتدخل في عملية تحديد سعر الصرف نهائيًا.

وأضاف الأتربي، خلال حواره مع برنامج «مساء دي أم سي»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن مصر بها 4.6 مليار دولار صافي في الفترة الأخيرة إضافة الى الارتفاعات التي شهدتها البورصة؛ نظرًا لإقبال مستثمرين للاستثمار في مصر على مدار 30 سنة المقبلة، مضيفًا أنه تم فتح اعتمادات مالية بـ 26 مليار دولار، وتم دفع 18 مليارًا منها حتى الآن لثقة المستثمرين في البورصة المصرية.

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التحرير

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