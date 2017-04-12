بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

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انفعل الدكتور مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، على وليد إسماعيل، رئيس ائتلاف الصحب وآل البيت، قائلاً: «هما دول السلفين حطين الدين في اللبس، الأزهري لما يقلع العمة يقولوا عليه خلع الإسلام، ويقولوا على الشيخ مرتد إذا حلق ذقنه».

وجاء ذلك بعد قول رئيس ائتلاف الصحب وآل البيت خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «إنت سبت العمة وظهرت على الفضائيات وأنت لابس البدلة».

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واستطرد شاهين في حديثه وهجومه على السلفيين، بقوله: «هو ياسر برهامي أبدع في أيه ولا أفاد المرضى فيه إيه؟، المجتمع بقى كله مرضى بسبب معالجته للمواطنين».



