فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

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قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنوك هي من تدافع عن الاقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن حجم الودائع لدى البنوك بلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه.

وأضاف الإتربي، خلال حواره مع برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن المحيطين بمحافظ البنك المركزي في الوقت الحالي هم من كانوا حول فاروق العقدة في 2004، وقادوا حركة التنمية وقتها.

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وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن قرار تحرير الجنيه يعتبر تاريخي وجاء متأخرًا، لافتًا إلى أنه منذ ذلك القرار ودخل القطاع المصرفي يقارب 18.7 مليار دولار.