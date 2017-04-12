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توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة

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توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة

التحرير

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تسبب سوء الأحوال الجوية فى رفع حالة الطوارئ ببوغاز رشيد في البحيرة، وغلقة وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو.

وذكر بيان للمحافظة اليوم الأربعاء أن مياه البحر المتوسط تشهد ارتفاع الأمواج مع كثافة الأمطار. 

وتم غلق البوغاز حرصا على عدم إصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق بسبب ارتفاع الأمواج، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من ارتفاع الامواج.

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كما أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، عن تعرض العديد من مراكز المحافظة لأمطار غزيرة، خاصة فى مراكز رشيد وإدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور.

وطالبت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة المواطنين بأهمية اتباع التعليمات والتنبيه بعدم الخروج أثناء الأمطار أو الاقتراب من أعمدة الكهرباء، والإبلاغ فورا عن أى أحداث ناتجة عن الأمطار من خلال رقم 114 الخط الساخن بغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة.

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التحرير

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