أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٧٢٧٣
|٥٩.٠٩٢٦
|04/12 12:50 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦٠٨٩
|٤٧.٨٥٦٦
|04/12 12:50 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٣٤
|٤٦.٨٥٧٢
|04/12 12:50 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٥٦
|04/12 12:50 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١٢٣
|04/12 12:50 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/12 12:50 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٤٥٧
|04/12 12:50 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٢٧٩٥
|٢٢.٤٢٨٥
|04/12 12:50 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٥٤٧
|٢.٥٧٢٧
|04/12 12:50 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٧٨٥
|٢.٠٩٢٨
|04/12 12:50 ص
|يورو
|١٨.٩٩٢٩
|١٩.١٢٧
|04/12 12:50 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/12 12:50 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٧٨٤٦
|١٧.٩٠١٣
|04/12 12:50 ص
|ين ياباني
|١٦.١٧٨٥
|١٦.٣١٣٤
|04/12 12:50 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٦٢٨
|١٣.٥٤٩٤
|04/12 12:50 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٥٣٥
|١٣.٥٥٤٢
|04/12 12:50 ص
|كرون سويدي
|١.٩٧٤٨
|١.٩٨٨٤
|04/12 12:50 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads