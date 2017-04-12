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أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٧٢٧٣ ٥٩.٠٩٢٦ 04/12 12:50 ص
دينار بحريني ٤٧.٦٠٨٩ ٤٧.٨٥٦٦ 04/12 12:50 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 04/12 12:50 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٥٦ 04/12 12:50 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١٢٣ 04/12 12:50 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/12 12:50 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 04/12 12:50 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٢٧٩٥ ٢٢.٤٢٨٥ 04/12 12:50 ص
كرون دنماركي ٢.٥٥٤٧ ٢.٥٧٢٧ 04/12 12:50 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٨٥ ٢.٠٩٢٨ 04/12 12:50 ص
يورو ١٨.٩٩٢٩ ١٩.١٢٧ 04/12 12:50 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/12 12:50 ص
فرنك سويسري ١٧.٧٨٤٦ ١٧.٩٠١٣ 04/12 12:50 ص
ين ياباني ١٦.١٧٨٥ ١٦.٣١٣٤ 04/12 12:50 ص
دولار كندي ١٣.٤٦٢٨ ١٣.٥٤٩٤ 04/12 12:50 ص
دولار استرالي ١٣.٤٥٣٥ ١٣.٥٥٤٢ 04/12 12:50 ص
كرون سويدي ١.٩٧٤٨ ١.٩٨٨٤ 04/12 12:50 ص

 

المصدر:365 

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