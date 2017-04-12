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مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

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مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد

كتبت - سحر عزام :
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإصدارات الصحفية التابعة للصحف القومية التي لا تحقق تكلفتها المادية سيتم تحويلها لإصدارات إلكترونية، وذلك للحد من التكاليف المادية للطباعة واستخدام الورق.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء أمس الثلاثاء، أن مهمة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد تشكيله ستكون في ضبط الأداء الصحفي والإعلامي لكي يلتزم بالمهنية والحرفية والدقة بعيدًا عن الأحكام الجائرة والاتهامات دون أدلة والمعلومات غير الصحيحة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدور المجلس في تغيير مناخ العلاقات السيئ داخل المؤسسات الصحفية، مشددًا على عدم استهداف المجلس مصادرة آراء أو حق الاختلاف بين الصحفيين.

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مصراوي Masrawy

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