ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الأربعاء :

السعر العالمي : 1,273.47 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 729 عيار 22 668 عيار 21 638 عيار 18 547 عيار 14 425 عيار 12 365 الاونصة 22,676 الجنيه الذهب 5,104 الكيلو 729,143

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads