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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

السعر العالمي : 1,273.47 دولار أمريكي .

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 729
عيار 22 668
عيار 21 638
عيار 18 547
عيار 14 425
عيار 12 365
الاونصة 22,676
الجنيه الذهب 5,104
الكيلو 729,143
 
المصدر:365

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