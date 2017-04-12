فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت سوزان القليني، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس مسئول عن وضع القواعد والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي في مصر وتعتبر بديلاً عن وزارة الإعلام، مشيرة إلى أنها ستتابع تنفيذ السياسة التي سيجري تحديدها عبر وسائل الإعلام على اختلافها.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد سالم، ودينا عبدالكريم، ببرنامج «المصري أفندي» على فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك فرقًا بين التوجيه والمراقبة وبين وضع الضوابط والرؤى حتى تعمل وسائل الإعلام من خلالها، حيث أن هناك رسالة واضحة ومحددة يجب أن تكون تنموية بالمقام الأول ويجري العمل عليها عبر كل وسائل الاعلام، متابعة أن هناك رؤية لتطوير ماسبيرو لكونه مؤسسة تتبع الدولة ويجب أن تتناسب مع التطور الذي يحدث في البلاد ولكن لا تسريح لأي عاملين.