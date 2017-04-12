أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي

Google+ Print
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت سوزان القليني، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس مسئول عن وضع القواعد والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي في وتعتبر بديلاً عن وزارة الإعلام، مشيرة إلى أنها ستتابع تنفيذ السياسة التي سيجري تحديدها عبر وسائل الإعلام على اختلافها.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد سالم، ودينا عبدالكريم، ببرنامج «المصري أفندي» على فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك فرقًا بين التوجيه والمراقبة وبين وضع الضوابط والرؤى حتى تعمل وسائل الإعلام من خلالها، حيث أن هناك رسالة واضحة ومحددة يجب أن تكون تنموية بالمقام الأول ويجري العمل عليها عبر كل وسائل الاعلام، متابعة أن هناك رؤية لتطوير ماسبيرو لكونه مؤسسة تتبع الدولة ويجب أن تتناسب مع التطور الذي يحدث في البلاد ولكن لا تسريح لأي عاملين.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا