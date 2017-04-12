بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

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انفعل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى رده على متصل، سأله عن حكم زواج فتاة بدون موافقة أهلها، قائلا: «الفتاة اللي تتزوج من ورا والدها ووالدتها، تبقى باعت أهلها إزاي هتشتريك إنت؟».

وقالالجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي أم سي»: «الفتاة اللى تتزوج بدون موافقة أهلها، مش هتشترى راجل، علشان حبتيه، وإزاي تسلميه شرفك وعرضك، هي لم تخلص للراجل اللي أكلها لمدة 20 سنة، ولا للأم اللي ربتها».

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وتابع: «يا رميو هتدفع فاتورة غالية جدا»، مؤكدًا أنه لا يجوز لفتاة أو شاب أن يخرج عن طوع أهله، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن هذا النكاح باطل، ولا نكاح إلا بـ«ولي».