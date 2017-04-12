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فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

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فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

التحرير

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تحدث مواطن يدعى علي كامل، كان يعمل في ليبيا، وشاهد بعض معسكرات داعش في ليبيا، عن طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داخل ليبيا.

وقال كامل، خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم» إنه يتم استقطاب الشباب من  خلال المقاهي وإقناعهم بالانضمام لداعش مقابل 100 ألف دولار لمدة شهر واحد، ويقضي فترة تأهيل لمدة 45 يومًا في ليبيا، ثم يغادرها إلى تركيا، ومن هناك يدخل سوريا.

وأوضح كامل أن الشباب الذين ينضمون إلى تنظيم داعش في سوريا لا يستطيعون العودة مرة أخرى، لأنهم سيقتلون لو حدث ذلك.

وذكر كامل: «عشت يومين مع مفجري البطرسية والمرقسية بمنطقة درنة الليبية، وعندما شهدت صورة محمود منفذ تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية تعرفت عليه، وأبو إسحاق المصري مفجر كنيسة الإسكندرية».

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وأضاف كامل، أن معظم عناصر تنظيم داعش في ليبيا هم من شباب الأرياف سواء من محافظات الدلتا أو الصعيد.

وكان علي كامل، يعمل في ورشة ميكانيكي سيارات يملكها إرهابي داعشي يدعي الشيخ سالم بمنطقة درنة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الداعشي كان يجند المصريين هناك.

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التحرير

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