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المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس

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المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس

التحرير

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أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن حزنه لعدم قدرته على نقل أفكاره الخططية إلى لاعبيه وخسارة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، أمس بثلاثية نظيفة في ذهاب دوري الأبطال الأوروبي، مؤكدًا أنه يتحمل مسئولية الهزيمة بنسبة 101%.

وقال إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء في ملعب يوفنتوس: لدي إحساس "الكابوس المتكرر" من بعد الخسا رة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر على ملعب الفريق الفرنسي.

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وأكد إنريكي، أن فريقه يستطيع أن "يسجل أربعة أهداف في أي فريق"، لكن لابد أن نعترف بالأداء الذي قدمه البرسا الليلة كان "مؤسفا"، وقال: سنستعد بقوة لمباراة الإياب بين الفريقين في 19 من الشهر الجاري ليحقق البلوجرانا المعجزة.

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التحرير

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