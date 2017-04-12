خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

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اطمأن محافظ الإسكندرية محمد سلطان على حالة مصابي حادث الكنيسة المرقسية وتابع وضعهم الصحي وتأكد من تلقيهم العناية اللازمة لهم بالمستشفى وتواجد الفريق الطبي اللازم لمتابعة حالاتهم الصحية وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وذكر سلطان، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة حالاتهم من خلال التقارير الطبية لهم، مشددا على جميع المسئولين والفريق الطبي المتابع لحالات المصابين بضرورة التواجد على مدار الـ٢٤ ساعة لحين استقرار حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

ولفت المحافظ إلى أنه تم إعداد فريق طبي متكامل من أطباء العظام والجراحة العامة والأوعية الدموية والمخ والأعصاب ومتواجدين بشكل دائم على مدار الـ٢٤ ساعة.

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ورفعت «صحة الإسكندرية» درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات المتواجد بها المصابون.

وأشار إلى أن عدد المصابين في هذا الحادث وصل إلى ٤٨ شخصا منهم ٣١ تلقوا العلاج اللازم وتم خروجهم من المستشفى و١٧ جريحا مازالوا بالمستشفيات منهم ٨ بمستشفى الشرطة أحدهم بالعناية المركزة والباقي استقرت حالتهم الصحية و ٤ مصابين بالعناية المركزة بمستشفى الأميري الجامعي إضافة إلى ٥ بمستشفى مصطفى كامل أحدهم بالعناية المركزة و٤ مصابين بأقسام العظام والجراحة.