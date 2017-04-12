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فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

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فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

التحرير

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قال الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، إنه لا يجب لوم الشرطة والجيش على التقصيرات الأمنية دون أن يقوم كل شخص بمهام عمله، مضيفًا: «مش نقعد نلوم الشرطة والجيش على طول، كل واحد يعمل اللي عليه في البلد».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أنه يجب على الشعب المصري الإبلاغ عن كل المشتبه به عند تأجير شقق أو الإبلاغ عن ناشري الشائعات التي تثير مخاوف المواطنين، وعدم المعارضة من أجل المعارضة فقط، حيث يجب مساعدة في تلك الظروف.

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وتابع: «اللي مش عجباه البلد يروح بلد تانية، مش ناقصة بلاوي، اللي تقدر تعمله في خدمة البلد اعمله أو السكوت».

 

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التحرير

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