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أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى

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أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى

التحرير

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قال ماسيمو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، إن فريقه قدم مباراة كبيرة للغاية أمام برشلونة، مشيدًا بلاعبي السيدة العجوز على رأسهم الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.

وأضاف «أليجري»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن فريقه حقق خطوة مهمة نحو التأهل، لكن مازال هناك خطوة أخري في مباراة العودة.  

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وأضاف، أن مواجهة برشلونة في مباراة الإياب على ملعب «كامب نو» لن تكون سهلة، ويجب أن يخضها اليوفي بهدوء شديد للتأهل لنصف نهائي البطولة.

وتغلب يوفنتوس على حساب ضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

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التحرير

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