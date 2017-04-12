كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون»

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قال جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس الإيطالي، إنه سعيد للغاية بالفوز الذي حققه فريقه على برشلونة الإسباني، بثلاثية نظيفة، معلقًا «هذا لم يعد حلمًا الآن لقد فزنا على الفريق الأقوى في العالم».

وأضاف كيليني، خلال تصريحاته عقبل المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن التأهل لم يحسم بعد فهناك 90 دقيقة صعبة في مباراة العودة بملعب «كامب نو»، والفريق الكاتالوني سيخوضها بكل قوته.

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وتابع مدافع اليوفي، أنه راض تمامًا عن أداء فريقه أمام برشلونة، مؤكدًا على احترام لاعبي البلوجرانا والحذر منهم في مباراة العودة، لكن لاعبو السيدة العجوز لا يخافون وواثقون من قدرتهم على التأهل.

وتغلب يوفنتوس على حساب ضيفه برشلونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.