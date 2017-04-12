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بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

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مصراوي Masrawy

طقس سيئ يضرب أسيوط (1)طقس سيئ يضرب أسيوط (1)

طقس سيئ يضرب أسيوط (2)طقس سيئ يضرب أسيوط (2)

طقس سيئ يضرب أسيوط (3)طقس سيئ يضرب أسيوط (3)

أسيوط - أسامة صديق:
ساد محافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر على جميع الأنحاء، إذ ازدادت سرعة الرياح وارتفعت نسبة الغبار والأتربة في الهواء.

وشهدت الطرق السريعة حالة من الارتباك المروري، فيما خلت معظم شوارع وميادين المحافظة من المارة، وأغلقت معظم المحال التجارية أبوابها مبكرًا.

وكانت مديرية التربية والتعليم في المحافظة أعلنت، الثلاثاء، إلغاء جميع الرحلات الخارجية والزيارات الداخلية لطلاب بالمحافظة، وذلك إلى حين إشعار آخر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها الثلاثاء من طقس الأربعاء، وصرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم الثلاثاء بارتفاع في درجات الحرارة من 4 الى 5 مئوية، وتبلغ ذروتها الأربعاء.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، ما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق خاصًة الصحراوية منها واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

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