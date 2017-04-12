حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

كتبت - سحر عزام:

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحديث عن التوسع في إجراءت الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج، إذ يصور الدولة وكأنها دولة استبداد وليست دولة قانون.

وأضاف أبو سعدة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الثلاثاء، أن المتعارف عليه في كل النظم الدولية بما فيها فرنسا عندما طبقت حالة الطوارئ هو تطبيقها في حدود الضرورة المطلوبة دون قيود على الصحافة أو الإعلام، ويسمح فقط بتمكين الأجهزة الأمنية من مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في سياق تصريحاته، إلى أهمية الدستور إطارًا منظمًا لعلاقة الدولة بالمواطنين، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد، لافتًا إلى عدم جواز القول بإن الدولة فوق الدستور.