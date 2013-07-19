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الحلقة التاسعة من "العراف": إمام يقابل ابنه ميدو وحسام يتبرأ منه بتغيير اسمه

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الحلقة التاسعة من "العراف": إمام يقابل ابنه ميدو وحسام يتبرأ منه بتغيير اسمه الحلقة التاسعة من "العراف": إمام يقابل ابنه ميدو وحسام يتبرأ منه بتغيير اسمه

كتب : فاطمة محمد منذ 54 دقيقة

التقى عادل إمام، بابنه ميدو في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل العراف، في وقت تشتكيه والدته ميرفت لوالدها بسبب انتمائه السياسي وأفكاره التي تنحاز للفقراء.

يدور حوار بين إمام وابنه ميدو عن حياته الخاصة والذي يؤكد الأخير لوالده على أنه لا يحب العيش في القصور أو كما يعيش الأغنياء، فيما يقرر حسام ابن عبدالحميد البكري الذي انتحل صفته عادل إمام، أن يغير اسمه بسبب تزوير والده في الاسم.

جدير بالذكر أن المسلسل أخرجه رامي إمام، ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم طلعت زكريا وحسين فهمي ونهال عنبر.

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