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بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

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بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

ظهرت صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك باسم “تحت الأرض” مبنية على السحر والشعوذة وتتضمن صور مخيفة التي تعبر عن أفكار الشياطين، حيث أعلنت مؤخراً عن تنبؤها بحادث تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية وعلاقتها بما يحدث عن طريق طلاسم فسرت بحادث التفجير، علاوة على بعض التحذيرات الأخرى.

 صفحة تحت الأرض

 

 

 

تلك العبارات التي فسرها بعض النشطاء أنها شفرات بين العناصر الإرهابية الذين قاموا بالتفجير، وربطوا “الخادم 9” على يوم 9 أبريل يوم الحادث، وصليب محروق يدل على حرق الكنائس، وكلمة من النهر في بابل إلى الشمال تعني أن التنظيم الإرهابي منتشر من العراق إلى .

والمزيد من التهديدات التي تنشرها الصفحة مجدداً على الرغم من هناك أنباء عن القبض على أدمن صفحة تحت الأرض، والصورة الأخيرة بها التجهيز للثلاثاء المجيد التي فسرت على أنها تهديداً آخر و تفجير دمياط بكلمة إكتمال الهرم  إعتباراً على أن طنطا هي رأس الهرم والإسكندرية الضلع الثاني غرباً فيكتمل المثلث عند دمياط شرقاً.

في هذا السياق تحدث الشيخ علي جمعة من خلال برنامج “الله أعلم” على قناة “CBC”، مداخلة تليفونية من فتاة تسأل عن صفحة “تحت الأرض” تعمل بالسحر ومن يقرؤه كأنه يسحر!، فرد الشيخ وقال أفضل شيء هو البعد عن تلك المواقع مشيراً أن قراءة هذه الطلاسم بصوت عال قد تؤدي إلى تفعيل السحر وبها أسماء للشياطين، وأكد الإبتعاد عن هذه المواقع التي تبث السموم.

المصدر : مصرفايف

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