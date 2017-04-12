أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

Google+ Print
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال هشام شحاتة، لاعب الاتحاد السكندري، إن فريقه تأثر بغياب هدافه الكونغولي كابونجو كاسونجو، عن مواجهة الأهلي.

وأضاف شحاتة، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة « sports»، أن الحكم إبراهيم نور الدين، حرم زعيم الثغر من ركلة جزاء صحيحة بعد ارتطام الكرة بيد أحمد فتحي، لاعب الفريق الأحمر، لكنه في النهاية يحترم وجهة نظر الحكم.

شاهد أيضا

 وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، أحرزه عمرو السولية، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ24 ببطولة الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

مساء dmc - يوسف القعيد: لدينا العديد من المجالس العليا وأخشى أن يلحق "مكافحة الإرهاب" بسابقيه

مساء dmc - يوسف القعيد: لدينا العديد من المجالس العليا وأخشى أن يلحق "مكافحة الإرهاب" بسابقيه