بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال هشام شحاتة، لاعب الاتحاد السكندري، إن فريقه تأثر بغياب هدافه الكونغولي كابونجو كاسونجو، عن مواجهة الأهلي.

وأضاف شحاتة، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «dmc sports»، أن الحكم إبراهيم نور الدين، حرم زعيم الثغر من ركلة جزاء صحيحة بعد ارتطام الكرة بيد أحمد فتحي، لاعب الفريق الأحمر، لكنه في النهاية يحترم وجهة نظر الحكم.

شاهد أيضا

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، أحرزه عمرو السولية، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ24 ببطولة الدوري الممتاز.