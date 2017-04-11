وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

شيماء مصطفى

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم كبح جماح ارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الوزير، خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم خلال 10 أيام ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع الأسعار هو زيادة المنافسة وزيادة المعروض كما ونوعا وجغرافيا، لافتا أن مكسب التجار في دورة رأسمال وليس الربح مؤكدا أن دخول الدولة كمشتري أو تكوين القطاع الخاص لسلاسل كبرى عن استيراد السلع يعطيها قدرة تفاوضية عالية.​

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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