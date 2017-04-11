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فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب

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فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب

التحرير

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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أمريكا وجهت ضربة إلى سوريا؛ لتوصيل رسالة لروسيا.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقائه بالإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "ten"، "الوضع في سوريا أصبح معقدا للغاية، ومن أجل حل تلك المشكلة، لابد أن تنسحب كافة الأطراف من سوريا، ويتركون القضية للعرب".

وتابع: "مشاهد قتل الأطفال اليومية بالأسلحة الكيماوية لا يستطيع بشر تحملها"، مؤكدا أن العالم كله يتعاطف مع أهالي سوريا، والعرب قادرون على حل مشكلة سوريا، لكن بعد انسحاب كافة الأطراف.

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واستكمل: "سوريا فيها مدفعات ودبابات ومطارات تستخدم من الولايات المتحدة، وفيه قوات روسية تستخدم مدفعيات وطائرات وكذلك قوات تركية وإيرانية وفرنسية، فالجميع يحارب بسوريا، ومن يتابع القضية السورية بهدوء يستطيع تقييم ما تعاني منه ويقيم الضربة الأمريكية لسوريا".

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التحرير

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