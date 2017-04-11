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فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

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فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

التحرير

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طالب الإعلامي عمرو أديب، بالكشف عن الدول الداعمة للإرهاب في ، معقبًا: "إنتم ليه ساكتين عنهم/ وليه تقبلوا العزاء من الدولتين دول (في إشارة منه إلى قطر وتركيا)".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" : " لازم الدول ديه تتدبح، ومفيش علاقة بينا وهما العدو حتى لو كانوا أعز الدول لينا".

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واستكمل: "مصر عاشت أيام مبارك 30 سنة طوارئ، وهنقدر نستحملها 3 شهور بس، مؤكدا أنه  سيتم تطبيق إجراءات أمنية مشددة على جميع المواطنين؛ لحماية الأمن القومي من الاختراق"، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ تعني تقييد الحريات وليس إطلاقها، كما يرغب البعض، وأوضح أن الجهاز المسئول عن الاتصالات أغلق الاتصال عبر الفيس تايم، من باب الطوارئ.

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التحرير

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