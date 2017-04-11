بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

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قال مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إنه طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالكشف عن الدول الداعمة للإرهاب، معقبًا: "قولتله عرفنا مين عدونا، ده حق للشعب المصري كله".

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، "مين الدول التي تقف وراء الإرهاب، إحنا شعب عاش 30 سنة طوارئ بدون طوارئ، وبعد 30 يونيو بقينا عايشين في طوارئ بدون قانون طوارئ، لكن المرة دي الحرب بجد والطوارئ بجد".

وتابع: "الدولة لازم تقول مين الدول الداعمة والممولة للإرهاب، عشان نجهز الشعب لحرب طويلة مع الإرهاب، ولازم الحكومة تطلع بقرار وتقول التاجر اللي هيغلي الأسعار هيبقى إرهابي، لازم الشعب يحس أننا في حرب".

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واستكمل: "دول كتير عايزة تقول إن مصر مش عارفه تحمي نفسها، لو مصر وقفت بس وشاورت على حد هيقع، إحنا كبار ومينفعش يحصل فينا كده".