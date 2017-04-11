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حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء

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حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء

التحرير

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تنظم مديرية الصحة في شمال سيناء، حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، داخل مراكز المحافظة.

وقال عربى محمد، وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء، إنه جار التنسيق لتنظيم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدى خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف في تصريحات لـ"التحرير"، أن الحملة ستبدأ فى منطقة وسط سيناء "نخل والحسنة"، لمدة ثلاثة أيام ثم تنتقل إلى مدن العريش والشيخ زويد ورفح وتختتم في مدينة بئر العبد.

وأشار إلى أن الحملة تأتي بالتعاون بين لجنة إعمار سيناء ووزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء، والمجلس القومى للمرأة بمشاركة عدد كبير من سيدات المجتمع.

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التحرير

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