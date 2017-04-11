حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب

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أعلنت وسائل إعلام ألمانية، وقوع انفجار قرب حافلة فريق بوروسيا دورتموند، والتي كانت تقل اللاعبين إلى ملعب «سيجنال إيدونا بارك»؛ لمواجهة موناكو، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونقلت مصادر عن إدارة الفريق تأكيدها وقوع إصابة واحدة إثر التفجير، وذلك عبر إصابة المحترف الإسباني مارك بارترا، الذي تم نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن طبيعة إصابته أو خطورتها.

تستعرض "التحرير" في التقرير التالي حالات انفجار تسببت في إلغاء المباريات من قبل.

فرنساx إيسلندا.

سادت حالة من الذعر بين جماهير منتخبي فرنسا وأيسلندا؛ إثر انفجار في محيط استاد «فرنسا الدولي»؛ في المباراة التي كانت تجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات دور ربع نهائي يورو2016، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقالت «ميرور»: «إن الشرطة الفرنسية عثرت على سيارة مشبوهة بالقرب من ملعب المباراة وقامت بتفجيرها، وفرضت حالة تأهب أمني بتطويق المكان».

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شهد ملعب الحصوة بمدينة بابل جنوب العراق، في 25 مارس الماضي، تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف، أسفر عن مقتل 45 شخصًا وإصابة 80 آخرين.

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أحبط الأمن السعودي في 11 من أكتوبر الماضي، محاولات تفجير ملعب الجوهرة المشعة، قبل مباراة السعودية والإمارات، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

- فرنسا x ألمانيا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، انفجارين خارج معلب فرنسا الدولي، أثناء مباراة فرنسا وألمانيا الودية، يوم 13/11/2015.

وكان يتواجد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، في المدرجات، التي تم إخلاءها بعد سماع صوت الانفجارين، ولجأ بعض الجماهير للنزول من ملعب المباراة وسط حالة من الرعب، قبل أن يحدث انتشار أمني مكثف للسيطرة على الموقف.